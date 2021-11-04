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ABD'de Kovid-19 ölümleri durmuyor

#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı
ABDde Kovid-19 ölümleri durmuyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1801 artışla 750 bin 431’e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 81 bin 369 artışla 46 milyon 253 bin 681’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1801 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 750 bin 431’e yükseldi.

California 4 milyon 940 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 251 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. California can kaybında da 72 binle ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,3’üne en az bir doz, yüzde 68’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 10,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 222,2 milyondan fazla kişiye ilk doz, 192,7 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 20,6 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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