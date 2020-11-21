Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi Worldometers'eÂ gÃ¶re, ABD'de Kovid-19 bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 12 milyon 285 bin 294'e ulaÅŸtÄ±.Â

Son 24 saatte 206 binden fazla yeni vaka tespit edildi.Â

Kovid-19 nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± ise son 24 saatte 1970 artarak 260 bin 401'e Ã§Ä±ktÄ±.Â

Â Kovid-19'dan iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±Â 7 milyonÂ 319 bini geÃ§erken,Â toplam test sayÄ±sÄ± da 177 milyonu aÅŸtÄ±.Â

Ãœlkede en Ã§ok vaka 1 milyon 161 bin ileÂ TexasÂ eyaletinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, bunu 1 milyon 94Â binden fazlaÂ vakayla CaliforniaÂ ve 923Â binden fazlaÂ vakayla FloridaÂ izliyor.Â

NewÂ York iseÂ 34Â bin 136Â can kaybÄ±yla ilk sÄ±radaÂ yer alÄ±yor, eyaletteki vaka sayÄ±sÄ± 623 bini geÃ§ti.Â

Kovid-19 vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda dÃ¼nyada ilk sÄ±rada bulunan ABD'yi, 9Â milyon 60Â binden fazla vakayla Hindistan ve 6Â milyonu aÅŸan vakayla Brezilya takip ediyor.