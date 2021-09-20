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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi

#ABD#KORONAVİRÜS #Kovid-19
ABDde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770e yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 42 milyon 90 bini geçti. Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı 673 bin 770'e ulaştı.

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California, 4 milyon 636 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 934 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 528 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 996 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 61 bin 960, New York'ta 54 bin 904 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 76'DAN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 65'ine ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 211 milyon 776 binden fazla kişiye ilk doz, 181 milyon 382 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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#ABD#KORONAVİRÜS #Kovid-19