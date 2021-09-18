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ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir günde 2 bin 624 kişi öldü

#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı
ABDde Kovid-19 nedeniyle bir günde 2 bin 624 kişi öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 624 kişi artarak 672 bin 658'e çıktı.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 995 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 624 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 672 bin 658'e yükseldi.

California, 4 milyon 486 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 843 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 221 ile ilk sırada yer aldı.

Bu sayı, Texas'ta 60 bin 330, New York'ta 54 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 76'DAN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 65'ine ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 211 milyon 97 binden fazla kişiye ilk doz, 180 milyon 572 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: AA

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#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı