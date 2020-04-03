ABD’de corona virüs paniği! New York Valisi çağrıda bulundu

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 920 kişi artarak 6 bin 57’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 28 bin 838 kişi artarak 245 bin 559’a çıktı.

TRUMP’IN İKİNCİ KORONAVİRÜS TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci koronavirüs testinin sonucu da negatif çıktı. Trump, koronavirüs için ilk yaptırdığı testin negatif çıkmasının ardından hiçbir semptom göstermediğini yine de ikinci testi yaptırmak istediğini açıklamıştı.

CUOMO: NEW YORK’UN ÜÇ ŞEYE İHTİYACI VAR

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo sosyal medya hesabı üzerinden, “New York’un üç şeye ihtiyacı var: Yatak, personel ve malzeme” açıklamasını yaptı.





DÜNYADA CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 53 BİN 160’A YÜKSELDİ



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 53 bin 160’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 16 bin 401’e yükselirken; 211 bin 775 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte 5 bin 904 kişi yaşamını yitirdi, 78 bin 834 kişide daha virüs tespit edildi.