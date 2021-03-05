ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 520 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 265 artarak 28 milyon 828 bin 292'ye çıktı.



Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1928 artarak 520 bin 387'ye ulaştı.



EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM KALİFORNİYA'DA



Kaliforniya eyaleti 3 milyon 587 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, burayı 2 milyon 683 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 930 binden fazla vakayla Florida izliyor.



ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 53 bin 466 can kaybıyla da Kaliforniya önde giderken onu, 48 bin 49 ile New York ve 44 bin 757 ile Teksas takip ediyor.



Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 173 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 793 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.



Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 157 binin, Brezilya'da ise 260 binin üzerinde seyrediyor.



ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 82 milyon 572 bini geçtiğini duyurdu.



CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 54 milyon 35 binden fazla kişiye ilk doz, 27 milyon 795 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.