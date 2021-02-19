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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 505 bini geçti

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 505 bini geçti
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 770 artarak 505 bin 325'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 980 artış ile 28 milyon 526 bin 513'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 770 artarak 505 bin 325'e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 705 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 341 milyon 545 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 27 milyon 897 bin 356, hayatını kaybedenlerin sayısı 493 bin 138 olarak tespit edildi.

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