ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 70 bin 752 artışla 28 milyon 261 bin 979'a yükseldi.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 255 artarak 502 bin 698'e çıktı.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 28 milyon 901 bin 327, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 515 bin 211 olarak kaydedildi.