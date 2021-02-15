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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 500 bine yaklaştı!

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 500 bine yaklaştı!
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 789 artışla 28 milyon 262 bin 355'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 224 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 335 milyon 114 bini geçti.

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