ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 106 bin 330 artışla 28 milyon 4 bin 756'ya çıktı.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 932 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 330 milyon 321 bini geçti.