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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968'e çıktı
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 106 bin 330 artışla 28 milyon 4 bin 756'ya çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 932 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 330 milyon 321 bini geçti.

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