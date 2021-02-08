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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 474 bin 939'a çıktı
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1396 artarak 474 bin 939'a yükseldi.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 91 bin 266 artışla 27 milyon 612 bin 687'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1396 artarak 474 bin 939'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 354 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 323 milyon 806 bini geçti.

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