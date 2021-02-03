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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 457 bini aştı

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 457 bini aştı
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

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