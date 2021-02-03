ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 457 bini aştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.
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