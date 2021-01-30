ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 447 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 171 bin 458 artışla 26 milyon 514 bin 275'e çıktı.



Yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 658 artarak 447 bin 490'a ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 204 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 308 milyon 401 bini geçti.