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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 447 bini aştı

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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 447 bini aştı
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 658 artarak 447 bin 490'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 171 bin 458 artışla 26 milyon 514 bin 275'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 658 artarak 447 bin 490'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 204 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 308 milyon 401 bini geçti.

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