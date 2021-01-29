ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 174 bin 532 artışla 26 milyon 342 bin 817'ye çıktı.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 71 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.