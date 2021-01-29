MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bini geçti
GeriDünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bini geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bini geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 443 bini geçti
Abone Olgoogle-news

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 174 bin 532 artışla 26 milyon 342 bin 817'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 71 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle