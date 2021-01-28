ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 439 bini geçti
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 993 artarak 439 bin 533'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 153 bin 393 artışla 26 milyon 168 bin 285'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 993 artarak 439 bin 533'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 944 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 304 milyon 415 bini geçti.
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