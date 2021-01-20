ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 411 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 395 artışla 24 milyon 810 bin 979 oldu.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 906 artarak 411 bin 534'e ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 788 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 289 milyon 802 bini geçti.