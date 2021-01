ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 400 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 242 bin 287 artışla 24 milyon 104 bin 425 oldu.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 24 saatte 3 bin 683 artarak 401 bin 868'e ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 230 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 281 milyon 813 bini geçti.



EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA



ABD'de Kaliforniya eyaleti 2 milyon 925 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 102 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 548 binden fazla vakayla Florida izliyor.



Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 641 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.



Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 551 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 394 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.