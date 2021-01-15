ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 398 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 238 bin 51 artışla 23 milyon 862 bin 138'e çıktı.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 116 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 279 milyon 516 bini geçti.