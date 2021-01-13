ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 227 bin 89 artışla 23 milyon 379 bin 158'e çıktı.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 401 artarak 389 bin 865'e ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 820 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 275 milyon 609 bini geçti.