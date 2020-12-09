ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 293 bini geçti
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 631 artarak 293 bin 511'e yükseldi.
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 217 bin 426 artışla 15 milyon 595 bin 240'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 631 artarak 293 bin 511'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı, 8 milyon 88 bini geçerken toplam test sayısı 211 milyon 198 bini aştı.
Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 422 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 381 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 73 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 188 ile ilk sırada yer alırken 761 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.
Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 742 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 675 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.
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