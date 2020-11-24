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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 263 bin 779’a yükseldi

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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 263 bin 779’a yükseldi
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ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 bin 779’a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 263 bin 779 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 780 bin 938 kişiye ulaştı.

Ülkede, 7 milyon 553 bin 400 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 963 bin 739 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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