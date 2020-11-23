MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 262 bin 726’ya yükseldi
GeriDünya ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 262 bin 726’ya yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 262 bin 726’ya yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 262 bin 726’ya yükseldi
Abone Olgoogle-news

ABD’de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bin 762’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 262 bin 762 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 591 bin 402 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 453 bin 115 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 875 bin 561 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle