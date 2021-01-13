ABD’de koronavirüse bağlı ölümlerde rekor artış yaşandı, son verilere göre dakikada 3 kişi hayatını kaybediyor...

Aşılama çalışmalarının hızla sürdüğü ve bugüne kadar 9,3 milyon kişiye koronavirüs aşısının yapıldığı ABD'de geçtiğimiz gün günlük ölüm rekoru kırıldı.

390 bin kişinin salgından öldüğü ülkede dün 4 bin 402 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi ve bu sayının rekor olduğu açıklandı.

ABD’DE KORONAVİRÜS SALGINININ GİDİŞATI

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 233 bin 998 artışla 23 milyon 152 bin 69'a çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 685 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 273 milyon 434 bini geçti.

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Kaliforniya eyaleti 2 milyon 758 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 1 milyon 997 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 488 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 808 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 485 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 133 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.



SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİR NEW YORK’TA 605 BİN KİŞİ AŞILANDI



Öte yandan federal yetkililere göre, salgından en kötü etkilenen yerlerden New York’a şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı gönderilmesine rağmen şu ana kadar sadece 605 bin kişiye aşı yapılabildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, 8 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık ve temel hizmet alanı çalışanlarının yüzde 70 ila 80’inin aşılanmasının hedeflendiğini ancak şimdiye kadar sadece yüzde 23’ünün aşılandığını kaydetmişti.



‘AŞILAR ÇÖPE ATILIYOR’ İDDİASI GÜNDEM OLDU

ABD'de devam eden koronavirüs aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkilileri söz konusu kuralları gevşetmeye başladı.

New York eyalet yetkilileri, ağır cezalar içeren aşı uygulama programı kurallarını gevşeterek ellerindeki dozları daha geniş kesimlere ulaştırmanın önünü açma kararı aldı.



ABD basınında çıkan haberlere göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek.