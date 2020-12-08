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Haber Giriş: 08.12.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

ABD’de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu aştı!

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ABD’de koronavirüs vaka sayısı 15 milyonu aştı!
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ABD’de Ocak ayından bu yana kayıtlara geçen korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 15 milyon 19 bin 92’ye ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD’deki son korona virüs verilerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, ABD’de ilk vakanın kayıtlara geçtiği Ocak ayından bu yana vaka sayısı 15 milyon 19 bin 92’ye ulaştı. Virüs nedeniyle can kaybı sayısının 284 bin 887’ye ulaştığı ülkede, günlük ortalama bin 500'ün üzerinde can kaybı yaşanıyor.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısıyla ilgili 53 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda, yapılan denemeler sonucunda Pfizer/BioNTech aşısının korona virüse karşı yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu belirtildi. FDA’nın Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.

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