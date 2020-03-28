MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kongre üyesi sayısı 5'e yükseldi
GeriDünya ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kongre üyesi sayısı 5'e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 01:44,Son Güncelleme:/

ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kongre üyesi sayısı 5'e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan Kongre üyesi sayısı 5'e yükseldi
Abone Olgoogle-news

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pennsylvania temsilcisi Cumhuriyetçi Mike Kelly, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece ülkede koronavirüs bulaşan Kongre üyesi sayısı 5'e çıktı.

Kelly yaptığı açıklamada, hafta başında grip benzeri belirtiler gösterdiğini, bunun üzerine doktora gittiğini ve doktorun kendisine Kovid-19 testi önerdiğini ifade etti.

Testinin pozitif çıktığını belirten Kelly, "Belirtilerim halen hafif ve iyileşene kadar (Pennsylvania)16'ncı bölgeye hizmet etmeye devam edeceğim. Ayrıca, ofisimdekiler yardım talep eden seçmenlerime destek vermek üzere telefonla çalışmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Daha önce Florida temsilcisi Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart, Utah temsilcisi Demokrat Ben McAdams, Güney Carolina temsilcisi Demokrat Joe Cunningham ve Kentucky Senatörü Rand Paul'un Kovid-19 testi pozitif çıkmış.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1500'ü geçmiş bulunuyor.

ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kongrenin iki kanadından geçen ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle