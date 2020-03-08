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İHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

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ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi
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ABD’de koronavirüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde her geçen gün can kaybı artıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin 19’a ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının ise 36’ya yükseldiği açıklandı. Koronavirüsü vakası nedeniyle ülke genelinde konserler ve konferanslar da iptal ediliyor. Salgının görüldüğü birçok eyalette okullarda eğitime ara verilirken, spor müsabakaları da iptal ediliyor.

Trump ve ailesi için risk oluşturmuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Maryland eyaletinde 29 Şubat'ta katıldığı Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'nda bir kişide koronavirüsü görüldü. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in söz konusu katılımcı ile birebir iletişime girmediği, Trump ailesi ve Beyaz Saray için herhangi bir risk oluşmadığı, konuya ilişkin her türlü önlemin alındığı ifade edildi.

New York'ta ise yeni tip koronavirüsü vaka sayısının bir günde 89’a yükselmesi üzerine eyalette "acil durum" ilan edildi.

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