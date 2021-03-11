ABD'de koronavirüs salgınında korkunç rakamlar!

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 58 bin 211 artarak 29 milyon 155 bin 279'a yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1549 artarak 529 bin 269'a ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALIFORNIA'DA

California, 3 milyon 611 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 710 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 957 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 890 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 573 ile New York ve 45 bin 796 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 285 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 202 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da da 270 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 95 milyon 721 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 62 milyon 451 binden fazla kişiye ilk doz, 32 milyon 904 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.