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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs kâbusu sürüyor! Ölenlerin sayısı 277 bini geçti

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ABD'de koronavirüs kâbusu sürüyor! Ölenlerin sayısı 277 bini geçti
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 635 artarak 277 bin 21'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 189 bin 909 artışla 14 milyon 113 bin 667'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 635 artarak 277 bin 21'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 338 bini geçerken toplam test sayısı 196 milyon 233 bini aştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 280 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 251 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 8 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 655 ile ilk sırada yer alırken 694 binden fazla vaka ile de 4'üncü sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 518 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 388 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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