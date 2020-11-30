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Dünya
ABD, (DHA)-
Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

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 ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 273 bin 126’ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 273 bin 126 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 753 bin 146 kişiye ulaştı.

Ülkede, 8 milyon 109 bin 154 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 370 bin 866 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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