ABD'de koronavirüs aşında kimlerin öncelikli olacağı açıklandı

ABD'de aşı çalışmalarıyla ilgili süreçlerde etkin rolü olan hükümete bağlı Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi, New York'ta yaptığı toplantıda beklenen kararını açıkladı.

Buna göre, ABD'de Kovid-19 aşı dağıtımının öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalan kişilere yapılmasına karar verildi. Komitenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi.

Söz konusu iki grubun ABD'deki yaklaşık sayısının 24 milyon civarında olduğu belirtilirken, 330 milyon nüfusa sahip ülkedeki herkese aşının ulaştırılabilmesinin bahar aylarını bulacağı kaydediliyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) 10 Aralık'ta yapacağı toplantıda, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay alabilmek amacıyla FDA'ya başvurmuştu.

ABD halen 14 milyonun üzerinde vaka ve 276 binden fazla ölümle Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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