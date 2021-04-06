ABD'de koronavirüs anketinden dikkat çeken sonuç! En düşük seviyeye geriledi

Gallup tarafından yapılan ankette, katılımcıların sadece yüzde 35’inin Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma korkusu konusunda endişe duydukları kaydedildi.

Ankette, bu oranın şubatta yüzde 49 olduğuna işaret edilirken, nisan 2020’de Kovid-19’a yakalanma korkusu taşıyanların oranının ise yüzde 59 civarında bulunduğu hatırlatıldı.

Ülkede devam eden Kovid-19 aşılamalarının halkın virüse yakalanma endişesini en alt seviyeye indirdiğine dikkati çekilen ankette, ABD’de salgına karşı olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyenlerin oranı şubatta yüzde 60'dan martta yüzde 77'ye çıktığı vurgulandı.

Nisan 2020'de Kovid-19'a karşı olumlu mesafe alındığını belirtenlerin oranı yüzde 29 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülke genelinden katılımcılarla internet üzerinden gerçekleştirilen Gallup anketi, 15-21 Mart'ta yapıldı.

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