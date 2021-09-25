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ABD'de korkutan artış sürüyor: Bir günde 3 bine yakın koronavirüs ölümü!

#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı
ABDde korkutan artış sürüyor: Bir günde 3 bine yakın koronavirüs ölümü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 739 artışla toplamda 687 bin 106'ya çıktı.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 856 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 739 artışla 687 bin 106'ya ulaştı.

California, 4 milyon 676 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 8 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 551 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 63 bin 656, New York'ta 55 bin 107 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 76'DAN FAZLASI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 861 binden fazla kişiye ilk doz, 182 milyon 958 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı