ABD Ordusu'nun Kuzey Carolina'daki bir askeri tesisinde astsubay Ã§avuÅŸ olarak gÃ¶rev yapan 31 yaÅŸÄ±ndaki Keith Lewis, evde bulunan 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±nÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼ndeÂ 34 yaÅŸÄ±ndaki hamile eÅŸi Sarah Lewisâ€™i silahla vurdu. Lewis, ardÄ±ndan silahÄ± kendisine doÄŸrultup tetiÄŸi Ã§ekti. Keith Lewis olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Sarah Lewis ile karnÄ±ndaki bebeÄŸi de kurtarÄ±lamadÄ±.



Olay karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke olduklarÄ±nÄ± belirten aile Ã¼yeleri, Sarah Lewis deÂ ilk Ã§ocuÄŸunu dÃ¼nyaya getireneÂ kadar ordu mensubu olduÄŸunu sÃ¶yledi.



Sarah Lewisâ€™in Ã¶nceki evliliÄŸinden de 2 Ã§ocuÄŸu olduÄŸu belirtildi. 2016 yÄ±lÄ±nda polisin, Ã§iftin evinden bir iÃ§ anlaÅŸmazlÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in haber aldÄ±ÄŸÄ±, ancak herhangi bir suÃ§lama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±Â bildirildiÂ .