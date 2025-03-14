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ABD'de korku dolu anlar: Yolcu uçağı alev aldı... Kanadına çıkıp kurtarılmayı beklediler

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#ABD#Denver#Yolcu Uçağı
ABDde korku dolu anlar: Yolcu uçağı alev aldı... Kanadına çıkıp kurtarılmayı beklediler
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 07:53

ABD'nin Kolorado eyaletinde bir yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Denver Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. American Airlines'a ait uçak, kapıya yanaştığı sırada alev aldı. Uçaktan dumanlar yükselirken, yolcular uçağın kanadına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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ABD'nin Teksas eyaletine seyahat etmek için Kolorado eyaletinden kalkan American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Denver Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Ancak uçak, yolcuların havalimanına aktarılması için kapıya yanaştığı sırada alev aldı. Dumanların yükseldiği uçaktaki 72'si yolcu, 6'sı mürettebat olmak üzere toplam 178 kişi kurtarılmayı bekledi.

ABDde korku dolu anlar: Yolcu uçağı alev aldı... Kanadına çıkıp kurtarılmayı beklediler

Denver Uluslararası Havalimanı / Fotoğraf: Sosyal medya

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kalkıştan kısa bir süre sonra mürettebattan motor arızası bildirilmesi üzerine bildirmesi uçağı Denver'a yönlendirildiklerini açıkladı.

FAA tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, inişi sırasında taksi yaparken bir motoru alev aldı. Yolcular kaydıraklar kullanılarak tahliye edildi" denildi.

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ABDde korku dolu anlar: Yolcu uçağı alev aldı... Kanadına çıkıp kurtarılmayı beklediler

Denver Uluslararası Havalimanı / Fotoğraf: Sosyal medya

UÇAĞIN KANADINDA BEKLEDİLER

Uçağın motorunda başlayan yangının söndürülmesi ve insanların tahliye edilmesi için acil yardım ekipleri gönderildi.

Korku içinde kurtarılmayı bekleyen yolcuların, uçağın kanadına çıkarak hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü.

ABDde korku dolu anlar: Yolcu uçağı alev aldı... Kanadına çıkıp kurtarılmayı beklediler

Denver Uluslararası Havalimanı / Fotoğraf: Sosyal medya

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

American Airlines şirketinden yapılan açıklamada, "Mürettebat üyelerimize, havalimanındaki çalışanlarımıza ve ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekiplere, uçaktaki ve yerdeki herkesin güvenliğini öncelik olarak belirleyerek hızlı ve kararlı bir şekilde hareket ettikleri için teşekkür ediyoruz" denildi.

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#ABD#Denver#Yolcu Uçağı

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