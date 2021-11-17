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ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'nın cezası belli oldu

#ABD#Kongre Baskını#Qanon Şamanı
ABDde Kongre baskınına katılan QAnon Şamanının cezası belli oldu

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

10 aydır hapiste bulunan Chansley'in cezaevinde kaldığı süre cezasından düşülecek.

CHANSLEY, KONGRE BİNASINA GİREN GRUBUN ARASINDAYDI

Kongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.

Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.

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#ABD#Kongre Baskını#Qanon Şamanı

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