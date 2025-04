ABD'de kızamık salgınından ikinci ölüm... Sayı endişe verici bir şekilde artıyor: Yüzyılın en kötü salgını olabilir!

Haberin Devamı

ABD'nin Teksas eyaletinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun kızamık nedeni ile hayatını kaybetmesi ülkedeki kızamık salgının ne kadar ciddi boyutlara geldiğini ortaya koydu. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde on yıl içinde teyit edilen ikinci kızamık ölümü oldu. Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın, pazar günü yapılacak cenaze törenine katılması bekleniyor.

Kızamıktan yaşanan ilk ölüm, şubat ayında yine Batı Teksas’ta kayıtlara geçmiş, New Mexico’da da bir kişi de kızamık testi pozitif çıktıktan sonra yaşamını yitirmiş, ancak yetkililer ölüm sebebinin 'kızamık' olduğunu doğrulamamıştı.



Lubbock'taki bir kreşte son iki hafta içinde altı çocukta da kızamık tespit edildiği bildirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, kızamığa yakalanan her 20 çocuktan 1'i ise kızamık kaynaklı zatürreye yakalanıyor. Zatürre, küçük çocuklarda kızamığa bağlı en yaygın ölüm nedeni olarak gösteriliyor.

NBC News'ün haberine göre, sağlık yetkilileri, bu çocuklardan ikisinin hastaneye kaldırılan 56 kişi arasında olduğunu belirtti.

21 EYALETTE 628 VAKA

Ocak ayında Teksas'ta başlayan salgının, en az iki eyalete daha yayıldığı duyuruldu. Uzmanlar, bu yıl ülke çapında 21 eyalet ve Washington DC'de toplam 628 kızamık vakası kaydedildiğine dikkat çekti.



Lubbock Halk Sağlığı Müdürü Katherine Wells NBC News'a yaptığı açıklamada gerçek vaka sayısının açıklanan rakamlardan çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Wells ve diğer uzmanlar, ailelere çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunuyor ve salgının kontrol altına alınması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

BİR YIL SÜRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

The New York Times'ın (NYT) bildirdiğine göre, Batı Teksas'taki halk sağlığı yetkilileri, salgının bir yıl süreceğini öngörüyor. CDC ise kızamığa yakalanan her 1000 çocuktan bir veya ikisinin hayatını kaybedebileceğini belirtiyor.

CDC, kızamık salgınına karşı en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu açıkladı. MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısının iki dozunun hastalıktan %97 oranında koruma sağladığı belirtildi. İlk dozun 12-15 aylıkken, ikinci dozun ise 4-6 yaş arasında yapılması öneriliyor.



Sağlık yetkilileri, salgının görüldüğü bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin aşı durumlarını kontrol etmelerini tavsiye etti. Aşı olmayanların ve özellikle bebeklerin kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiği vurgulandı. CDC, sağlık çalışanlarına da kızamık belirtileri konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

YÜKSEK ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE VÜCUDA YAYILAN DÖKÜNTÜLER

CDC, kızamık hastalığının ilk belirtilerinin yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve kırmızı, sulu gözler olduğunu açıkladı. Bu belirtileri genellikle yüzde başlayıp vücuda yayılan kırmızı döküntülerin takip ettiği belirtildi. Hastalığın döküntüler çıkmadan önce ve çıktıktan sonraki 4 gün boyunca bulaşıcı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kızamık virüsünün havada 2 saat kadar canlı kalabildiği ve solunum yoluyla bulaştığı ifade edildi. CDC, hastalığın özellikle aşılanmamış kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı. Komplikasyonlar arasında zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve ölümün bulunduğu belirtildi.



YÜZYILIN EN KÖTÜ SALGINI KAPIDA

Eski Beyaz Saray Koronavirüs Müdahale Koordinatörü ve Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Dr. Ashish Jha, ABC News'e yaptığı açıklamada "Bu yüzyılın, son 25 yılın en kötü kızamık salgınını yaşama yolunda ilerliyoruz" demiş, enfeksiyonlarının bağışıklamayla önlenebileceğini vurgulamıştı.