ABD’de kızamık salgını alarmı

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KOAH ve astım hastası olan kadının, kızamık virüsünü bir aile üyesinden kaptığı açıklandı. Bu ölüm, 2026 yılı içinde ülke genelinde aşıyla kolayca önlenebilecekken ölümle sonuçlanan üçüncü kızamık vakası olarak kayıtlara geçti. Eyalette 35 yılın ardından ilk kez kızamık kaynaklı ölümler görülürken, şu ana dek 37 farklı ilçeye yayılan ve 670’i geçen onaylanmış vaka bulunuyor. 124 kişi ise hastanede tedavi görüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre 2026’da ABD genelinde 45’ten fazla eyalette, 3 bin 294 kızamık vakası tespit edildi. Aşı karşıtı söylemleriyle bilinen Sağlık Bakanı Kennedy Jr., ülkede kızamık vakalarının son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ebeveynleri çocuklarını kızamığa karşı aşılatmaya çağırdı.