×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de kızamık salgını alarmı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#KOAH#Astım
ABD’de kızamık salgını alarmı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 07:00

ABD’de kızamık salgını can aldı. Pennsylvania eyaletinde hızla yayılan kızamık salgınında 40 yaşındaki aşısız bir kadın hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

KOAH ve astım hastası olan kadının, kızamık virüsünü bir aile üyesinden kaptığı açıklandı. Bu ölüm, 2026 yılı içinde ülke genelinde aşıyla kolayca önlenebilecekken ölümle sonuçlanan üçüncü kızamık vakası olarak kayıtlara geçti. Eyalette 35 yılın ardından ilk kez kızamık kaynaklı ölümler görülürken, şu ana dek 37 farklı ilçeye yayılan ve 670’i geçen onaylanmış vaka bulunuyor. 124 kişi ise hastanede tedavi görüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre 2026’da ABD genelinde 45’ten fazla eyalette, 3 bin 294 kızamık vakası tespit edildi. Aşı karşıtı söylemleriyle bilinen Sağlık Bakanı Kennedy Jr., ülkede kızamık vakalarının son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından ebeveynleri çocuklarını kızamığa karşı aşılatmaya çağırdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#KOAH#Astım

BAKMADAN GEÇME!