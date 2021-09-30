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ABD'de kira ücretleri son iki ayda yüzde 11'den fazla arttı

#ABD#Kira#Ev
ABDde kira ücretleri son iki ayda yüzde 11den fazla arttı

ABD'de ağustos-eylül aylarına ait kira verileri üzerinden yapılan analize göre, ülke genelinde kira ücretleri, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 11'den fazla yükseldi.

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Bloomberg haber sitesinin derlediği analiz raporunda, ABD'de kira fiyatlarının son iki ayda geçen yılın ağustos-eylül aylarına göre ortalama yüzde 11,5 seviyesinde arttığı, Florida, Georgia ve Washington gibi eyaletlerde bu rakamın yüzde 25'in üzerine kadar çıktığı ifade edildi.

Raporda, kira ücretlerinin normalde yılın bu aylarında düşme eğilimi göstermesine rağmen 2021'de henüz mevsimsel düşüşe dair bir işarete rastlanmadığı belirtildi.

ABD genelinde ağustos ayındaki kiraların geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ortalama 200 dolar yükseldiği tespiti paylaşıldı.

Ülkedeki kira fiyatlarını inceleyen Zumper National Rent tarafından özellikle son 9 ayda yaşanan artış, "şok edici bir büyüme seviyesi" olarak değerlendirildi.

KORONAVİRÜSÜN AZALMASIYLA NEW YORK'TA KİRALAR HIZLA YÜKSELDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aşılama çalışmaları ve katı kurallar sayesinde azalma gösterdiği New York'ta ofis ve eğlence mekanlarının tekrar açılmaya başlamasıyla bazı bölgelerdeki dairelerin kiralarında yüzde 70'e varan artışlar olduğu bildirildi.

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New York'ta, ocak ayında ortalama 2 bin 750 dolar olan kira ücretinin temmuz itibarıyla 3 bin dolara yükseldiği, normalde kiraların düşüş gösterdiği eylül ayında fiyatların hala yükselişte olduğu vurgulandı.

ABD'de temmuz ayında, kira ücretlerinin yanı sıra müstakil ev fiyatlarının da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 ile son 30 yılın en büyük artışının yaşandığı kaydedildi.

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#ABD#Kira#Ev