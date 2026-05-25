ABD'de kimyasal patlama paniği! 40 bin kişi tahliye edildi

Haberin Devamı

ABD’nin California eyaletine bağlı Garden Grove kentinde zehirli bir endüstriyel kimyasalın depolandığı tankta aşırı ısınma tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi. Söz konusu tankla ilgili ilk ihbar 21 Mayıs’ta gelirken, ekipler günlerdir tankı soğutarak patlama riskini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yetkililer, tanktaki patlama riskinin devam etmesi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişiyi bölgeden tahliye etti. GKN Aerospace üretim tesisinde bulunan tank, vanasındaki hasar nedeniyle ilk müdahalede kontrol altına alınamadı.



Orange County İtfaiye Teşkilatı, 24 Mayıs'ta zehirli ve yanıcı bir sıvı olan metil metakrilat içeren tankta bir çatlak tespit edildiğini aktararak, çatlağın tanktaki basıncı düşürüyor olabileceğini belirtti. İtfaiye, basınç seviyesinin takip edildiğini ve tankta şu anda sızıntı olmadığını ifade etti. İtfaiye, bugün yapılan müdahalelerin ardından tanktaki patlama riskinin ortadan kalktığını duyurdu.

Haberin Devamı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Orange County Bölge Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

California Valisi Gavin Newsom, Orange County'de olağanüstü hal ilan etmiş, ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgede federal acil durum ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.