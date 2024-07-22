×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

"ABD'de kimin başkan olduğu bizim için önemli değil"

Güncelleme Tarihi:

#İran#Abd#Trump
ABDde kimin başkan olduğu bizim için önemli değil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 16:49

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası yaptığı açıklamada "ABD'de kimin başkan olduğunun ülkesi için önemli olmadığını ancak ABD'nin İran'a karşı politikalarında köklü değişikliğin ilişkilerin seyrini değiştirebileceğini" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmesine ilişkin "ABD'de kimin başkan olduğunun ülkesi için önemli olmadığını ancak ABD'nin İran'a karşı politikalarında köklü değişikliğin ilişkilerin seyrini değiştirebileceğini" söyledi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine geri dönmesi halinde mümkün olduğunu söyleyen Kenani, "Anlaşmadaki taahhütlerinin tamamına uyan taraf İran'dır ve diğer tarafların da bu yükümlülüklerine uymaları gerekiyor." dedi.

Sözcü Kenani, ABD Başkanı Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"ABD'de hükümetlerin veya bireylerin gelip gitmesi bizim için önemli değildir. Burada belirleyici olan ABD'nin İran'a karşı izlediği düşmanca politikalarıdır. Bu politikalarda köklü bir değişiklik ilişkilerin seyrini değiştirebilir."

Basın toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın eski Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli de konuşma yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Abd#Trump

BAKMADAN GEÇME!