ABD'de kiliseye korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan polis, ayrıca saldırının ardından kilisede çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis yangın ve saldırının nedenini henüz belirleyemediklerini bildirdi.

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında, "FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

“YÜREK PARÇALAYICI VE TÜYLER ÜRPERTİCİ”

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi saldırı hakkında "İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı ve tüyler ürpertici. Lütfen bu korkunç trajedinin kurbanları için benimle birlikte dua edin" ifadelerini kullandı.

“KORKAKÇA BİR EYLEM”

FBI Direktörü Kash Patel ise, FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.