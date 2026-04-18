ABD’de kayıp ve ölen bilim insanları: Planlı suikastler olabilir mi?

ABD’de son aylarda bilim insanları, savunma projeleriyle bağlantılı araştırmacılar ve kritik teknoloji alanlarında çalışmış bazı isimlerin kaybolması ya da şüpheli biçimde hayatını kaybetmesi, ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle uzay, füze, nükleer araştırma ve ileri teknoloji gibi hassas alanlarla ilişkili kişilerin peş peşe gündeme gelmesi, olayların yalnızca tesadüf olup olmadığı sorusunu büyüttü. Eski FBI yöneticilerinden Chris Swecker’ın “yabancı istihbarat ihtimali” vurgusu ise bu dosyaları daha da tartışmalı hale getirdi.

Şu ana kadar resmi makamlar tarafından bütün bu olayların tek bir casusluk zincirinin parçası olduğu yönünde açıklanmış kesin bir sonuç yok. Ancak zamanlama, kaybolan ya da ölen bazı kişilerin görev alanları ve dosyaların bir bölümündeki belirsizlikler, ABD kamuoyunda ciddi bir kuşku yaratmış durumda. Özellikle Soğuk Savaş’tan bu yana stratejik teknolojilerde çalışan isimlerin yabancı servislerin radarında olduğu düşünüldüğünde, bu vakalar daha da dikkat çekici hale geliyor.

KAYIP İSİMLER AYNI DÖNEMDE GÜNDEME GELDİ

Tartışmanın merkezinde, kısa sayılabilecek bir zaman aralığında peş peşe ortaya çıkan kayıp vakaları bulunuyor. Bu isimlerden biri, emekli Hava Kuvvetleri generali William Neil McCasland. New Mexico’da kaybolan McCasland’ın savunma ve araştırma projeleriyle bağlantılı geçmişi, dosyasını sıradan bir kayıp vakasının ötesine taşıdı. Aynı şekilde, NASA bağlantılı mühendis Monica Jacinto Reza’nın yürüyüş sırasında ortadan kaybolması da büyük yankı uyandırdı.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan Melissa Casias’ın kaybolması ise tartışmayı daha da büyüttü. Çünkü Los Alamos adı, doğrudan nükleer araştırmalar ve ABD’nin en hassas teknik alanlarından biriyle özdeşleşiyor. Eski bir Los Alamos çalışanı olan Anthony Chavez’in de benzer biçimde ortadan kaybolması, bu olayların aynı çerçevede ele alınmasına yol açtı. Özellikle bazı vakalarda kişilerin telefon, araç ya da günlük eşyalarını geride bırakmış olmaları, spekülasyonları artırdı.



Elbette benzer özellikler taşıyan kayıp dosyalarının varlığı tek başına ortak bir planı kanıtlamıyor. Ancak aynı bölgelerde, benzer dönemlerde ve benzer hassas çalışma alanlarına sahip isimler etrafında oluşan bu tablo, ister istemez daha büyük bir bağlantı ihtimalini gündeme getiriyor.





Two people connected to the same research project have now gone missing within months of each other, one of them the retired Air Force general who oversaw the work.



By now you’ve probably heard about the disappearance of Major General William “Neil” McCasland, 68, who has been… pic.twitter.com/Ox2ZcWazXr — 0️⃣BlackBetty ⚓️ (@BabyD1111229) March 19, 2026

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER TARTIŞMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Kayıp vakalarına ek olarak bazı bilim insanlarının ölümü de bu tartışmanın parçası haline geldi. Bu isimlerden bazıları kendi evlerinde öldürülmüş halde bulundu, bazı dosyalarda ise ölümün nasıl gerçekleştiği konusunda kamuoyuna sınırlı bilgi verildi. Özellikle enerji, uzay ve ileri teknoloji alanlarında çalışan kişilerin bu listeye dahil edilmesi, sıradan adli vakaların ötesinde yorumların yapılmasına neden oldu.

Bazı olaylarda soruşturma makamları belirli şüpheliler üzerinde durmuş olsa da, motivasyon konusu her dosyada net biçimde açıklığa kavuşmuş değil. Bir cinayetin kişisel husumetten mi, rastlantısal bir şiddet olayından mı, yoksa hedefli bir saldırıdan mı kaynaklandığı her zaman ilk aşamada kolay anlaşılamıyor. Tam da bu nedenle bazı eski güvenlik yetkilileri, dağınık görünen bu dosyaların federal düzeyde ortak bir mercekle incelenmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan bazı vakalarda ilk incelemelerde cinayet şüphesine rastlanmadığı da belirtiliyor. Bu da tüm dosyaları tek bir başlık altında toplamanın riskli olduğunu gösteriyor. Ancak kamuoyundaki asıl kaygı, birbirinden bağımsız gibi görünen olayların aslında daha geniş bir resmin parçaları olup olmadığı.

ESKİ FBI YETKİLİSİ NEDEN CASUSLUK İHTİMALİNE İŞARET EDİYOR?

Eski FBI yöneticisi Chris Swecker’ın çıkışı, olayları farklı bir boyuta taşıdı. Swecker’a göre özellikle roket itki sistemleri, nükleer teknoloji, uzay araştırmaları ve benzeri alanlarda çalışan Amerikalı uzmanlar uzun süredir düşman ya da rakip ülkelerin hedefinde. Ona göre yabancı servisler yalnızca bilgi çalmaya çalışmıyor; zaman zaman bu bilgilere sahip kişileri baskı altına almak, kandırmak, satın almak ya da etkisiz hale getirmek de kullanılan yöntemler arasında görülebiliyor.

Bu görüş yeni değil. Soğuk Savaş döneminden beri nükleer teknoloji, füze sistemleri ve ileri savunma araştırmaları istihbarat savaşlarının merkezinde yer aldı. ABD, Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkeler arasında yıllar boyunca süren teknoloji yarışı, yalnızca laboratuvarlarda değil gölgede yürüyen operasyonlarla da şekillendi. Bu yüzden bugün benzer alanlarda çalışan bazı kişilerin kaybolması, eski istihbaratçıların aklına doğrudan casusluk senaryolarını getiriyor.

Yine de burada önemli bir ayrım var: İstihbarat dünyasında böyle yöntemlerin geçmişte var olması, günümüzdeki her şüpheli olayın otomatik olarak bir yabancı operasyon olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Swecker gibi isimler, tam da bu ihtimal göz ardı edilmesin diye daha kapsamlı soruşturma çağrısı yapıyor.





🆕 Just In: White House to investigate reports of 10 US experts tied to top-secret nuclear, aerospace, and defense programs who have died or gone missing since mid-2023, with the latest case being retired Air Force Maj. Gen. William McCasland in February 2026. pic.twitter.com/iFppDFrSBo — Bella (@stockbella) April 15, 2026

RESMİ KANIT YOK AMA KUŞKU GÜÇLENİYOR

Bugün itibarıyla ABD’deki yerel polis birimleri ve diğer kurumlar, söz konusu olayların tamamının tek elden yönetilen bir casusluk operasyonu olduğuna dair kamuoyuna açık bir doğrulama yapmış değil. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir “komplo” dosyası bulunmuyor. Fakat bazı vakaların hâlâ çözülememiş olması, bazı ölümlerde motivasyonun netleşmemesi ve kaybolan isimlerin hassas alanlarla bağlantılı olması, kuşkuların dinmesini de engelliyor.

Asıl dikkat çeken noktalardan biri, bu olayların ulusal güvenlik açısından kritik sayılabilecek teknolojiler etrafında kümelenmesi. Uzay araştırmaları, füze motorları, gelişmiş malzemeler, nükleer laboratuvarlar ve savunma programları gibi alanlar zaten yıllardır küresel rekabetin merkezinde yer alıyor. Böyle bir tabloda, bu çevrelerden gelen her kayıp ya da şüpheli ölüm doğal olarak daha fazla dikkat çekiyor.



Bu nedenle bazı uzmanlar, olayların tek tek ele alınmasının yetersiz olabileceğini savunuyor. Onlara göre ayrı eyaletlerde açılmış dosyalar, federal düzeyde ortak bir analizle yeniden değerlendirilmeli. Çünkü bazen tek başına sıradan görünen bir olay, başka bir dosyayla yan yana getirildiğinde farklı bir anlam kazanabiliyor.

Sonuç olarak bugün için ortada kanıtlanmış büyük bir casusluk operasyonu yok. Ancak ABD’deki bu kayıp ve ölüm zinciri, özellikle stratejik teknoloji alanlarında çalışan kişilerin güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuş durumda. Bu yüzden mesele artık yalnızca birkaç adli dosya olmaktan çıkmış görünüyor. Giderek daha fazla kişi, bu vakaların gerçekten birbirinden bağımsız mı olduğu, yoksa perde arkasında daha karanlık bir hesaplaşmanın mı bulunduğu sorusunun peşine düşüyor.