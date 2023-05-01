Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İHA yardımıyla bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İha#Dünya
ABD’de kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İHA yardımıyla bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 12:45

ABD’nin Washington eyaletinde bir kırsal alanda kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin insansız hava aracıyla bulundu. Tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Haberin Devamı

ABD’nin Washington eyaletinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İHA yardımıyla bulundu.

Olay, ABD’nin Washington eyaletindeki Kittitas ilçesinde meydana geldi.

Yerel saatle 09.20 sıralarında aile, polisi arayarak 3 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu bildirdi. Kırsal bir bölgede yaşayan ailenin yardımına Kittitas Şerif Departmanı yetişti.

ABD’de kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İHA yardımıyla bulundu

Arama kurtarma çalışmaları ise insansız hava aracıyla yapıldı. Arama çalışmalarına köpekler ve bir helikopter de katıldı.

İnsansız hava aracı, kız çocuğunu yaşadığı evin 300 metre ilerisinde tek başına yürürken tespit etti.

Polis ekipleri daha sonra kızın bulunduğu noktaya yönlendirildi.

Haberin Devamı

Küçük çocuk, kayboluşundan yaklaşık 2 saat sonra ailesine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İha#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD
Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA