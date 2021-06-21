ABD'de katliam gibi kaza: 9'u çocuk 10 ölü!

ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Butler ilçesi yakınlarındaki otoyol katliam gibi bir kazaya sahne oldu.

CNN International'da yer alan habere göre, şiddetli fırtına nedeniyle otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Aynı habere göre, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.





Adli Tıp Uzmanı Wayne Garlock yaptığı açıklamada, kazada ölen çocukların yaşlarının 9 ay ile 17 arasında değiştiğini duyurdu.

Kazada hayatını kaybeden 8 çocuğun ise istismara uğramış çocukaları koruma altına alan Tallapoosa İlçe Kız Çiftliği'ne ait bir araçta olduğunu açıklandı.

Garlock, başka bir araçta bulunan 29 yaşındaki baba ve 9 aylık kızının da öldürüldüğünü söyledi.

Polis fırtınanın neden olduğu düşünülen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Alabama Emniyet Teşkilatı, kazanın fotoğraf veya videolarına sahip olabilecek kişilerden bunları yetkililere göndermelerini istedi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu da soruşturma kapsamında bölgeye ekip sevk ettiğini duyurdu.

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