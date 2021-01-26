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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 26.01.2021 - 20:06 | Son Güncelleme:

ABD'de kasırga felaketi can aldı

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ABD'de kasırga felaketi can aldı
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ABD'de güneyinde meydana gelen kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Alabama eyaletinin Birmingham bölgesinde dün gece başlayan şiddetli fırtına nedeniyle çıkan kasırgada evinin bodrum katında mahsur kalan bir gencin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Birmingham itfaiyesinden yapılan açıklamada, kasırganın çok geniş alanda etkili olduğu, birçok evin yıkıldığını, mahsur kalan ve yaralanan onlarca kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İtfaiye şefi Justin McKenzie, kasırganın etkisiyle çevre oto yoluna düşen elektrik kablolarının kazalara sebep olduğunu, hasarın ne boyutta olduğunu anlamak için gün boyu çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Birmingham şubesi kasırganın kuzeydoğu yönünde 50 mil hızla hareket ettiğini, ilerleyen günlerde, başta Georgia olmak üzere kuzeydeki eyaletlerde yoğun kar yağışına sebep olabileceğini belirtti.

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