×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de kasırga felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kasırga#North Dakota#New York
ABDde kasırga felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 09:38

ABD'nin North Dakota ve New York eyaletlerinde kasırga nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

North Dakota Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu etkili olan kasırgaya ilişkin açıklamada bulundu.

Jahner, North Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında yaşları 70 ila 80 arası 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Oneida İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada ise New York'un Clark Mills bölgesinde, 6 yaşında ikiz kardeş dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD hükümetine bağlı Ulusal Hava Durumu Servisi yetkilisi Jacob Spender, kasırgaların çok sayıda ağacı kökünden söktüğünü, tren vagonlarını devirdiğini ve evlere zarar verdiğini belirtti.

Kasırgaların hızının bazı noktalarda saatte 160 kilometreyi aştığı aktarıldı.

Gözden KaçmasınSakız Adası alevler içindeSakız Adası alevler içindeHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİran ve İsrail arasında ateşkes: Trump İhlal etmeyin diye uyardı Netanyahudan ilk açıklamaİran ve İsrail arasında ateşkes: Trump 'İhlal etmeyin' diye uyardı! Netanyahu'dan ilk açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasırga#North Dakota#New York

BAKMADAN GEÇME!