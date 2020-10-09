MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı
GeriDünya ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı
Abone Olgoogle-news

ABD’nin Teksas eyaletinde yapılan aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen yakalandı.

ABD'de şeytanın aklına gelmez denilen bir olay yaşandı.

Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu.

Yetkililer, göçmenlerin, 3 Ekim'de ABD’nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında, bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

ŞOFÖRE GÖZALTI, GÖÇMENLERE TUTUKLAMA

Yetkililer, kaçak göçmenleri  sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı.

Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle