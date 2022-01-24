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ABD'de kardan heykeller büyüledi

#ABD#Türkiye#Heykel
ABDde kardan heykeller büyüledi

ABD’nin Minnesota eyaletinde yapılan Kar Heykelleri Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Türk takımının 3.5 metreküplük sıkıştırılmış kar bloğundan oydukları “Dünyayı omuzlarında taşıyan Anadolu boğası” isimli heykeli göz kamaştırdı.

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ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Stillwater kentinde gerçekleştirilen Kar Heykelleri Şampiyonası’nda Türk takımı da yarıştı. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak, Doç.Dr. Zekeriya Erdinç ve Öğretim Görevlisi Tayfun Konak, 3.5 metreküplük sıkıştırılmış kar bloğundan oydukları “Dünyayı omuzlarında taşıyan Anadolu boğası” isimli heykelleriyle yarışmaya katıldı.

68 SAAT SÜRE

10 farklı ülkeden yarışmacı ekiplerin katıldığı şampiyonada, yarışmacılara heykellerini bloktan oymaları için 68 saatlik süre verildi. Önceki gün sonuçlanan yarışmada birinciliği Kanada takımı “Yeeha” isimli heykeliyle kazanırken, Ekvador takımı ikinci, Minnesota’dan katılan ABD ekibi ise üçüncü oldu. Türk takımı ise dereceye giremedi.

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TOPRAĞIN SEMBOLÜ

Yarışmaya katılan ekipte yer alan Doç. Dr. Zekeriya Erdinç, “Dünyayı boynuzları üstünde taşıyan boğa inanışı, antik kültürlerde hep olmuştur. Bu inanış, antik kültürlerde yerleşik olan ve ekonomisi tarıma dayalı toplumların vazgeçilmezidir. Kaynağını Anadolu’dan alan Dicle ve Fırat nehirleri, Boğanın boynuzlarını temsil ediyordu. Heykelde dünyayı boğanın boynuzları üzerinde göstermenin bir yolu olarak, boğayı boynuzları üzerinde duracak şekilde ters çevirerek betimledik” dedi.

ABDde kardan heykeller büyüledi

ANADOLU BOĞASI DA YARIŞTI

Zekeriya Erdinç, Ceyhun Konak ve Tayfun Konak’tan oluşan Türkiye takımı, en yüksek puanı almak için yarıştı ancak dereceye giremedi.

ABDde kardan heykeller büyüledi

ABD takımından Jakubowski heykelini bitirebilmek için uzun süre mola vermeden çalıştı.

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