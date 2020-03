ABD’de karantina tartısması

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini söylemesi üzerine New York Valisi Andrew Cuomo’nun sert tepkisi ile karşılaştı. Trump, önceki gün gündeme getirdiği New York ve çevresine iki hafta süreyle bir karantina uygulama yönündeki düşüncesinden vazgeçtiğini açıkladı. ABD Başkanı, Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü’nün tavsiyesi ile New York, New Jersey ve Connecticut valileri ile görüştükten sonra, bu karara vardığını Twitter hesabından duyurdu.

CDC’DEN SEYAHAT GENELGESİ

Kısa bir süre sonra ise ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), New York, New Jersey ve Connecticut sakinlerini 14 gün boyunca zorunlu olmayan eyalet dışı seyahatlerden kaçınmaya çağıran bir genelge yayınladı. Ancak, gündelik hayatın devamlılığında önemli rol oynayan sağlık, altyapı ve gıda sektörü çalışanları seyahat uyarısının kapsamı dışında tutuldu. New York’tan gelenlerin virüs taşıyabileceğinden endişelenen Teksas, Florida, Maryland, Güney Carolina ve Rhode Island valileri de, New Jersey ve Connecticut dahil olmak üzere New York bölgesinden seyahat eden kişilerin kendilerini en az 14 gün karantinaya almaları emrini verdi.

VALİ COUMO: KARAR İÇ SAVAŞA SÜRÜKLER

52 bin koronavirüs vakası ve 965 ölüm kaydedilen New York eyaletinde Vali Andrew Coumo, eyaletlerin birbirlerine seyahat engelini en son iç savaş sırasında koyduğunu hatırlatarak, “İç savaşta değiliz, ama bu karar bizi iç savaşa sürükler” diyerek alınan kararlara sert tepki gösterdi.

RHODE ISLAND YÖNETİMİNE TEPKİ

New York’ta koronavirüs salgını ile yıldızı parlayan Vali Coumo ayrıca, sınırlarına giren New Yorkluları geri çeviren Rhode Island eyaletini de anayasaya aykırı davranmakla suçlayıp mahkemeye vermekle tehdit etti. Vali Cuomo, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada herhangi bir federal idarenin, eyaletlerin bazılarından birbirlerine geçişleri kapatma konusunda ciddi olabileceğine inanmadığını belirterek, “Bunun yasal olduğuna inanmıyorum. Ekonomik kaos olurdu, bu, eyaletlere karşı federal bir savaş ilanı olurdu” diye konuştu. New York eyaleti içinde seyahat kısıtlama planının olmadığını da söyleyen Cuomo, öte yandan çoğu iş yeri ve tüm okulların iki hafta daha kapatılması talimatını verdi.