ABD'de karantina süreleri kısaltıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
TL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyorTL değer kazanırken ikinci el konutta zamlar çekiliyor#Kur
Fenerbahçede sürpriz formül Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...Fenerbahçe'de sürpriz formül! Roberto Carlos ve Alex de Souza... Belözoğlu sonrası tersine döndü...#Fenerbahçe
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bakan Nebati açıkladı Yeni bir araç geliyor: Proje kredileriBakan Nebati açıkladı! Yeni bir araç geliyor: Proje kredileri#Nureddin Nebati
Kripto para piyasalarında şok Satışlar hızlandı... İşte sebebiKripto para piyasalarında şok! Satışlar hızlandı... İşte sebebi#Kripto Para
Risk iştahı artışa geçti Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkatRisk iştahı artışa geçti! Altın fiyatlarında son durum... Yatırımcılar dikkat#Altın
Mecliste gündem kripto para Suistimalin önüne geçilecek, vergilendirme kapıda...Meclis'te gündem kripto para! Suistimalin önüne geçilecek, vergilendirme kapıda...#Kripto Para
İmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mıİmamoğlu görevden alınacak mı, yerine kayyum atanacak mı?#PKK
Bilicten Fenerbahçe açıklaması Ben profesyonelim, okuduğunuz haberler...Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Ben profesyonelim, okuduğunuz haberler..."#Fenerbahçe
Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaraya kötü haber Karar kesinleşti...Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaray'a kötü haber! Karar kesinleşti...#Oğulcan Çağlayan
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
Polis bile şaştı kaldı Bunu da gördükPolis bile şaştı kaldı! Bunu da gördük#Çakarlı Taksi
Duruşma 15 dakika sürdü Ünlü çift tek celsede boşandıDuruşma 15 dakika sürdü! Ünlü çift tek celsede boşandı#Ayşe Boyner
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de karantina süreleri kısaltıldı

#ABD#Koronavirüs#Dünya
ABDde karantina süreleri kısaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) belirti göstermemesine karşın koronavirüs testleri pozitif çıkanlar ve hastalık geçirenlerle temas edenler için tavsiye edilen karantina süresi 10 günden beş güne düşürüldü.

Haberin Devamı

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), karantina süresinin ardından devam eden 5 günde maske takılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu tavsiye kararları bir zorunluluk arz etmiyor. Ancak pek çok işyeri ve yetkili bu tavsiyelere uyuyor.

Artan Covid 19 vakaları geçtiğimiz hafta sonu ülke çapındaki seyahatlerde kaosa neden olmuştu.

CDC, karantina süresindeki değişikliğin bilimsel gelişmeler ışığında alındığı belirtti ve vakalardaki bulaşıcılığın genellikle hastalığın erken evresinde gerçekleştiğini aktardı.

Covid 19 bulaşmış kişilerle temaslı olanlar için de karantina süresinde değişikliğe gidildi. Daha önce henüz hatırlatıcı doz aşı olmamış ya da hiç aşılanmamış kişilerin temaslı olması durumunda tavsiye edilen 10 günlük karantina süresi de 5 güne düşürüldü.

CDC tarafından bu senaryodaki kişilere, karantina sonrasındaki 5 gün boyunca her ortamda maske takmaları tavsiye edildi. Hatırlatıcı doz aşı olmuş temaslı kişilerin ise karantinaya alınmalarına gerek duyulmadığını belirten CDC, bu kişilerin buna karşılık 10 gün boyunca maske takmaları gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Uzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yokUzman isim son noktayı koydu: Delmicron adında bir Kovid-19 varyantı yokHaberi görüntüle

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yayımlanan basın açıklamasında, değişikliklerin "insanların günlük yaşamlarına güvenle devam etmelerini sağladığını" ifade etti.

Walensky, "Virüsün bulaşmasını önleme en iyi seçeneğimiz: Aşı olun, hatırlatıcı dozuzunu da olun, kapalı alanlarda maske takın ve de bir ortama girmeden önce test yapın" dedi.

Omicron, ABD'deki baskın varyant durumunda. Ülke genelinde son iki gün içerisinde günlük 200 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi. Başkan Joe Biden sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Eyalet valileriyle gerçekleştirdiği toplantıda "Test yaptırmanın ne kadar zor olduğunu görmek, yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor" diye konuşan Biden, koronavirüs testlerinde yaşanan sıkıntıları giderme taahaddünde bulundu.

New York'ta dün itibarıyla aşı olmamış 12 yaş üstü çocuklar kapalı mekanlara giremeyecek. New York ayrıca ABD'de, tüm özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getiren ilk kent oldu.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Koronavirüs#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar